Кремль опроверг информацию о падении российской ракеты с ядерной установкой в Баренцевом море

Кремль отреагировал на сообщение американского телеканала о падении в Баренцево море ядерной ракеты «Буревестник».

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, в отличие от телеканала США, у него нет информации о данном инциденте. Далее он посоветовал обратиться с данным вопросом к Министерству Обороны.

В это время военный эксперт назвал сообщение канала CNBC «вбросом» и прокомментировал данную новость как начало информационной войны.

Напомним, что сегодня телеканал Америки CNBC сообщил о том, что Россия пытается найти в Баренцевом море ракету, упавшую во время испытаний прошлой осенью. При этом источники информации не указываются.

Стало известно, что производство ракеты «Протон» будет завершено через 2-3 года. В настоязее время незакрытыми остаются около двадцати контрактов. Заключительный запуск таких ракет состоится в 2025 году. Это основной тип ракет, который в настоящее время используется при запуске космических объектов.