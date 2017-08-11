ФБК обвинил Росгвардию в нарушениях при продуктовых закупках

Расследование Навального показало, что теперь продукты для бойцов Росгвардии будут обходиться в разы дороже.

Скандальный политик в опубликованном видеоролике рассказал, что специальное постановление за подписью премьера Дмитрия Медведева придало мясокомбинату «Дружба народов» статус эксклюзивного снабженца всеми видами продовольствия для Росгвардии. До этого силовое ведомство закупало продукты у многих поставщиков, в зависимости территориальной привязки подразделений. Навальный сравнил закупочные цены до и после. Выяснилось, что они отличаются в несколько раз. Это касается картофеля, капусты, лука, моркови, сливочного масла и яблочного сока.

ФБК обвиняет поставщиков, что продовольствие стало не только дороже, но и качество его ухудшилось. Навальный приводит должностную связь этих нарушений. По его словам, директор «Дружбы народов» Борис Кантемиров в прошлом - подчинённый Виктора Золотова, начальника Росгвардии. Навальный называет сумму контрактов, по которым будут приобретаться продукты – более, чем 2 миллиарда рублей. В комментариях к видео пользователи были поражены размахом коррупционной сделки, призванной «срубить государственных деньжат» под прикрытием закупок для силовиков.