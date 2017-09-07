США заявили о своей готовности нанести новый удар по Сирии

Во время встречи в Женеве Джона Болтона и Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности и секретаря Совета безопасности России, Болтон заявил, что Америка готова нанести более мощный удар по городам Сирии.

По его словам, у США есть сведения о том, что армия Сирии готовится нанести химическую атаку, с целью возвращения своих контролируемых территорий. Таким образом, в ответ на химическую атаку Вашингтон готов к атаке в ответ.

Переговоры Болтона и Патрушева прошли в четверг, 23 августа, в Женеве. В конце переговоров планировалось подписать общее соглашение России и США, однако, этого сделано не было. Проблема возникла на одном пункте, где США заявляла о том, что Россия вмешивалась в их выборы. РФ отрицает данный факт. «Слабая сама тема обсуждений», - прокомментировал Патрушев.

Также на встрече обсуждалась тема возможности вывода американских войск с границы Ирака и Сирии, либо сотрудничества российских и американских сил, однако, не был достигнут консенсус в условиях такого сотрудничества.

По мнению Джона Болтона, между США и РФ продолжают сохранятся разногласия, но соглашение о ряде неоднозначных тем уже достигнуто.

20 июля стало известно, что боевики «Джабхат ан-Нусра» планируют захват северной провинции Сирии, используя террористов-смертников и беспилотники. Однако, представитель президента РФ по Сирии, Александр Лаврентьев, заявил, что никакой масштабной операции в Сирии в ближайшее время не привидится.