Глава Twitter вызван Конгрессом США для дачи показаний

Джек Дорси, глава компании Twitter, приглашен одним из комитетов Конгресса США для дачи показаний.

Комитет по энергетике и торговле Кнгресса США планирует узнать у Дорси принцип алгоритма работы соцсети и пути отслеживания публикуемого там контента. Представителям Комитета необходимо понимать, каким образом отслеживаются (и отслеживаются ли) сообщения Twitter, с точки зрения нежелательных публикаций.

В настоящее время, по мнению Комитета, алгоритм работы данной социальной сети не является в полной мере прозрачным, что вызывает их опасения. Они считают Twitter достаточно мощной социальной платформой, которая в состоянии менять национальные мнения граждан. «Мы надеемся, что Джек Дорси будет предельно честен и открыт к сотрудничеству с нами», - комментируют представители специального комитета.

Встреча Джека Дорси с комитетом запланирована на 5 сентября этого года.

24 августа проведены переговоры Министерства внутренних дел и ФСБ Америки с представителями Facebook и Microsoft, на которой были подняты вопросы о кибербезопасности, в предверии грядущих выборов США. В настоящее время известно, что Twitter и Facebook, совместно с Instagram, удалили более 600 страниц, каким-либо образом затрагивающих Россию и Иран.