Постоянное обсуждение того, что происходит в России, приводит только к бесконечным спорам в американских властных кругах.

Эксперты в области дипломатии подчеркнули, что политизация предполагаемой угрозы Кремля фактически разрушает государство. Разные чиновники, регулярно муссируя тематику России, нарушают порядки изнутри, фактически не задумываясь о собственной экономике. Кроме того, США вредят споры между администрацией президента и Конгрессом, главным в которых остаётся тот самый акцент на России.

Эксперты призвали вместо постоянного муссирования этого вопроса сконцентрироваться на более важных для страны темах. Например, решении проблем с сильнейшей засухой, из-за которой миллионы американцев могут оказаться на грани банкротства.