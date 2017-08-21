Боевики готовят новую атаку на Хаму и Алеппо

Миротворцы России в Сирии заявили о том, что тысячи боевиков в настоящее время собрались в сирийской провинции Идлиб. Речь идет о подготовке к новой атаке на города, находящиеся под контролем.

Данное сообщение было опубликовано на странице Facebook Министерства обороны РФ 26 августа.

Группировка Хайат Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в России) призвала все свои банды к военным действиям против светского государства Сирии. Боевики снаряжены тяжелым оружием и бронетехникой. В настоящее время под их контролем находится бОльшая часть Идлиба. Готовится провокация в виде химической атаки, для этого в провинцию доставлено около восьми емкостей с хлором. В настоящее время проводятся учения по ходу действий в условиях хим. заражения.

Химическая атака, согласно планам боевиков, должна вызвать ответную реакцию со стороны Америки, Франции и Великобритании.

Напомним, что 24 августа на встрече Джона Болтона и Николая Патрушева, первый сообщил о том, что в случае начала химической атаки Соединенные Штаты Америки готовы нанести незамедлительный удар по городам Сирии, который будет гораздо мощнее предыдущих.

Сегодня стало известно, что Президент Белорусии, Александр Лукашенко, выразил готовность помочь в восстановлении Сирии и новом строительстве.