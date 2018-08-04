В Германии призывают пересмотреть отношения ЕС и США в свете их санкционной политики

Хайко Маас считает, что Европе не стоит ждать нормализации отношений с США после смены президента, а нужно пересмотреть трансатлантическое партнерство для защиты европейских интересов.

Политика введения санкций в отношении крупнейших торговых партнеров ЕС, в частности, России, Китая и Турции, заставляет Евросоюз пересматривать собственные отношения с США и создавать не зависимые от заокеанских друзей институты. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас во время конференции в Берлине, организованной для глав немецких дипмиссий за рубежом. В первую очередь, речь идет о создании собственных платежных систем и европейского аналога МВФ.

При этом господин Маас назвал ввод экономических санкций со стороны США «несогласованным» и «неспецифичным». Дипломат считает, что ЕС вынужден реагировать на такие действия своего главного партнера, которым в Брюсселе по-прежнему считают Вашингтон.

СМИ также приводят слова министра о том, что Европа на поверку знает Америку не настолько хорошо, как думалось. Поэтому Маас считает, что главным приоритетом в работе для Берлина должна оставаться экономически «суверенная Европа», а усиление европейского «вектора» в трансатлантической политике должно стать основой для взаимного доверия между США и ЕС в будущем.