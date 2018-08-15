Эдуард Лимонов рассказал о преемнике Путина в новом выпуске «вДудь»

В своём интервью основатель «Другой России» рассказал Юрию Дудю о том, что правлению Путина скоро придёт конец, а также о том, кто станет его преемником.

В очередном выпуске «вДудь» Эдуард Лимонов рассказал о том, что «царствование» текущего президента плавно подходит к концу. Однако оглашать точную дату окончания правления Путина писатель называть не стал. Лимонов считает, что на это может повлиять множество различных факторов, а основной проблемой является отсутствие преемника у текущей власти. Писатель отмечает, что последователь Путина может оказаться жестоким, что станет большим несчастьем для народа.

Эдуард Лимонов уверен, что преемника выберут из числа близких друзей президента, что станет самым лёгким вариантом на пути к решению проблемы. Самыми вероятными кандидатами основатель «Другой России» считает Валентина Матвиенко и Дмитрия Медведева. Также писатель назвал и тех, кто точно не станет президентом пост при новой власти.

Лимонов уверен, что сама по себе власть должна быть в какой-то мере загадочной и непостижимой, а разговаривать с простым народом следует как можно меньше. Также он отмечает, что считает Путина хорошим политиком и полностью разделяет его взгляды. В 2009 писатель выдвигался как единый кандидат от оппозиции, однако ему было отказано в регистрации.