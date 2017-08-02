Украина потеряет выход к Черному морю

О возможной потере выхода к Черному морю заявил бывший министр экономики Украины, Виктор Суслов.

По его словам, в настоящее время имеются все предпосылки для этого. Основной проблемой является строительство Россией Керченского моста, соединяющего Крым с Таманским полуостровом в Краснодарском крае РФ. На фоне этого Украина собирается расторгнуть все связи с Российской Федерацией на Азове. В таком случае, при пересмотре территориальных вод, весь Керченский пролив перейдет России. Таким образом, Украина полностью потеряет выход в Черное море.

По этому вопросу высказались многие мировые эксперты. По словам британского полковника в отставке, Глен Гранта, Украина в данном случае предпринимает опрометчивые решения в надежде на поддержку США, но таковой не будет, так как своим поведением Украина создает слишком высокое напряжение.

Напомним, что в настоящее время акватория Азовского моря является свободной зоной, не принадлежащей ни российской, ни украинской стороне, согласно соглашению 2003 года. На текущий момент в Верховной раде уже зарегистрирован проект отмены данного соглашения.

В настоящее время, после захвата украинскими пограничниками российского судна «Норд», российская сторона, в свою очередь, также проводит более детальные проверки судов, идущих в порты Украины. Тем самым, значительным образом нарушены торговые отношения между странами.