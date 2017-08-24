Россия усилила свои силы военно-морского флота у берегов Сирии

Самый мощный щит из военно-морских судов за весь период сирийского конфликта создала Россия у берегов Сирии.

В составе десяти кораблей, оснащенных ракетами «Калибр-НК», и двух подводных лодок Россия выстроилась в Средиземном море. Известно, что это совместные силы Балтийского, Северного, Черноморского флотов и флотилии Каспия. На подходе еще несколько военных кораблей.

Кроме этого, на сирийскую авиационную базу Россия переместила батарею зенитного ракетного комплекса Тор-М2.

Сообщается, что данные меры приняты после сообщения о новой провокации с помощью химической атаки со стороны войск Башара Асада и, соответственно, ответного военного удара со стороны США.

Также известно, что за последние сутки в Сирии уничтожено около 47 взрывоопасных предметов (из них около 10 - самодельных), что составляет практически 3 ГА разминированных территорий, два здания и один километр дорог. В настоящее время ведутся активные работы по восстановлению социально-значимых объектов в разрушенных сирийских городах - Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и др.