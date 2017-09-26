Минобороны: «Белые каски» завезли в Идлиб химоружие

Центр по примирению сторон в Сирии устами своего главы генерал-майора Алексея Цыганкова рассказал подробности подготовки к новой инсценировке химатаки в Сирии.

По данным Минобороны, два грузовика в сопровождении шести представителей «Белых касок» перевезли бочки с ОВ из Афса на базу боевиков в Саракибе. Там группировка «Ахрар-аш-Шам» хранит горючее и вооружение. Встречали груз два представителя высшего командного звена боевиков. Источники также сообщили, что потом часть смертельного груза была переправлена на другую базу в южной части провинции Идлиб.

Российские военные говорят, что с помощью этих отравляющих веществ будет инсценировано новое применение химоружия правительственными войсками Башара Асада. Так западная коалиция получит повод для новых бомбардировок в САР.

По сообщениям СМИ, сейчас население Идлиба массово покидает провинцию. При российском содействии для беженцев организовали гуманитарный коридор.

Напомним, вчера по инициативе России подготовку химатаки в Идлибе рассматривал Совбез ООН. Однако, несмотря на аргументы российской стороны, члены коалиции не хотят трезво оценить ситуацию. Как считает Василий Небензя, представляющий Россию в ООН, запад собирается разделить САР и для этого поддерживает экстремистов.