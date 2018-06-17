Владимир Путин предлагает смягчить условия пенсионной реформы

В телеобращении к россиянам президент предложил отправлять на пенсию женщин в 60, а мужчин – в 65 лет.

Кроме того, глава государства выступает и за смягчение некоторых других положений будущей реформы. Вот основные предложения президента.

- считать предпенсионным возрастом последние 5 лет (вместо существующих двух) до срока выхода на пенсию. Кроме того, ввести контроль и ответственность за увольнения сотрудников предпенсионного возраста. Также повысить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста;

- дать возможность тем, кто собирался на пенсию в следующие два года, оформить ее на полгода раньше. Разрешить многодетным матерям выходить на пенсию раньше установленного срока;

- уменьшить стаж, необходимый для досрочной пенсии, для женщин до 37 лет, для мужчин – 42 лет;

- сохранить нынешние пенсионные условия для коренных народов Севера, а также льготы для шахтеров, работников химпроизводств и некоторых других категорий будущих пенсионеров;

- с 2019 года установить надбавку в 25% к страховой пенсии для нынешних пенсионеров со стажем 30 лет в сельском хозяйстве.

В своем обращении Владимир Путин акцентировал, что пенсионную реформу нужно проводить обязательно, ведь совсем скоро России придется решать демографические проблемы. Кроме того, глава государства подчеркнул, что основная цель реформы – обеспечить стабильность пенсионной системы в стране.