Трамп обвинил Китай во взломе почты Хилари Клинтон

«Вы уверены, что это была не Россия? Шучу,» - так прокомментировал Дональд Трамп сообщение от ФБР о том, что был взломан личный ящик американского политика. «Слишком большое количество секретной информации», - добавил он.

Сегодня в твиттере Президента США появились сообщения о том, что китайские хакеры получили доступ к почте его соперницы по выборам - Хилари Клинтон. Данную информацию он получил по каналам ФСБ и Минюста Америки. Однако, выразил сомнения в их правоте: «каковы шансы, что они не допустили ошибку?».

По предварительной информации, одна из фирм Китая получила доступ к почте Хилари, когда она являлась госсекретарем Америки, в 2009-2013 годах. Настройки почты были сформированы таким образом, что копии всех писем, входящих и исходящих, поступали на ящик этой китайской фирмы, которая вела свою деятельность в Вашингтоне. О данной ситуации был якобы извещен один из сотрудников ФБР, которого уволили 13 августа этого года.

Отметим, что в последнее время Дональд Трамп достаточно часто говорит о своеобразных «провалах» американских спецслужб.

В то же время представитель Хилари Клинтон отрицает какие-либо шансы взлома ее почты, так как никаких доказательств взлома за «тысячи часов работы ФБР» так и не было найдено.

Китай в свою очередь говорит о том, что в обвинениях США они не видят ничего нового, и что проблемы кибербезопасности на самом деле имеют глобальный характер.