Смягчение пенсионной реформы никак не повлияет на индексацию пенсий в 2019 году

На запланированную ежегодную индексацию пенсий не повлияет озвученное В.В. Путиным внесение изменений в пенсионную реформу.

По словам главы Министерства труда, Максима Топилина, предложенные корректировки, смягчающие пенсионную реформу, не станут причиной для отмена запланированной ежегодной индексации пенсий, вплоть до 2024 года. В планах Минтруда, увеличивать выплаты ежегодно на 1 тыс. рублей на протяжении шести лет для того, чтобы к 2024 году дойти до средней пенсионной выплаты для нетрудоустроенных пенсионеров в 20 000 руб. Для реализации данной программы планируется задействовать и Пенсионный фонд, и Федеральный бюджет страны.

Напомним, что в июне этого года Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, объявил об увеличении возраста, при котором люди могут уходить на пенсию, до 63 и 65 лет для женщин и мужчин, соответственно. Заявление вызвало значительный резонанс в обществе. Закон принят Госдумой в первом чтении в середине июля.

Сегодня, во время своего телеобращения к гражданам РФ, Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу для женщин, снизив возраст выхода на пенсию до 60 лет. При этом возраст для пенсии мужчин оставить на уровне 65 лет. При этом предлагается ввести уголовную ответственность для работодателей, за отказ в приеме на работу либо увольнение пожилых людей. Также помимо прочего В.В. Путиным предложено уменьшение налоговых выплат на недвижимость, увеличить пособия по безработице для людей предпенсионного возраста и добавить возможность льготного выхода на пенсию многодетным матереям в возрасте с 50 до 57 лет.