Forbes назвал сотню самых влиятельных людей в России

На место в топ-100 претендовали полторы тысячи политиков, бизнесменов, силовиков, банкиров и представителей местных органов власти.

Самым влиятельным человеком страны российское издание Forbes назвало президента Владимира Путина. Вместе с ним первую тройку составили Герман Греф, возглавляющий «Сбербанк», и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Места с четвертого по десятое заняли Игорь Сечин («Роснефть»), премьер страны Дмитрий Медведев, Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центробанк, глава ФСБ Александр Бортников, Олег Белозеров (РЖД) и Вагит Аликперов (ЛУКОЙЛ).

Кстати, Эльвира Набиуллина стала одной из четырех женщин, которых издание посчитало возможным включить в рейтинг. Кроме нее, в топ-100 вошли губернатор Югры Наталья Комарова (54-е место), вице-премьер Татьяна Голикова (61-е место) и глава Совфеда Валентина Матвиенко (87-е место).

Московский градоначальник Сергей Собянин занял в рейтинге 13-ю строчку, став самым влиятельным мэром. Председатель Госдумы Вячеслав Володин оказался на 83-ей позиции рейтинга.

Самым влиятельным представителем СМИ авторы списка посчитали гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.

В Forbes также отметили, что Владимир Путин возглавил вписок российских «тяжеловесов» автоматически, поскольку признан в этом году вторым в аналогичном мировом рейтинге. Напомним, первое место в мире Forbes отдал председателю КНР Си Дзиньпиню. Американский лидер Дональд Трамп оказался в мировом рейтинге на 3 месте.