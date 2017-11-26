Советник Порошенко посмеялся над гибелью Захарченко и намекнул на причастность Киева

Юрий Бирюков, советник Порошенко, на своей личной странице в одной из соц. сетей выставил пост, намекающий на участие украинских спецслужб в убийстве лидера ДНР, Александра Захарченко.

Вскоре после публикации новости о гибели Захарченко, Бирюков опубликовал фотографию командующего силами спец. операций ВС Украины, И. Лунева, сделав подпись: «Обожаю это фото…». После появления комментариев к фото, он заявил, что эта публикация никак не относится к убийству Захарченко. Также причастность киевских властей к совершению убийства лидера ДНР опровергли и в службе безопасности Украины.

Напомним, что 31 августа Александр Захарченко был убит в результате акта терроризма, подготовленного в центре Донецка, в одном из кафе. В результате взрыва бомбы также пострадал вице-премьер Донецкой Народной Республики, Александр Тимофеев.

По информации правоохранительных органов, кафе «Сепар» принадлежит начальнику охраны главы Донецкой Народной Республики, поэтому из-за частых визитов туда Александра Захарченко охранялось наиболее эффективными способами. В связи с этим, без помощи приближенных к главе ДНР людей, установить и активировать бомбу в данном месте не представлялось возможным.

Известно, что Александр Захарченко был включен в санкционные списки Америки и Евросоюза. Также объявлен в розыск службой безопасности Украины по статье о создании террористической группы, но в 2016 году генпрокурор Украины заявил о том, что дело Захарченко все еще не передано в суд, всвязи с недостаточностью доказательств его причастности.