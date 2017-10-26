Расспросы российских пранкеров о смерти Захарченко потревожили украинского главу Минобороны

В ведомстве утверждают, что звонившие пытались переложить на МО Украины ответственность за смерть Захарченко.

Как сообщает украинское министерство на своем официальном сайте, около полуночи неизвестные позвонили на телефон министра Степана Полторака. Имитируя голоса «известных людей», они попытались добиться от министра оценки событий, происходящих в последнее время на Донбассе. Однако глава минобороны сразу распознал подвох и, что называется, послал их «понятным для них языком».

Своими действиями, считают в министерстве, звонившие хотели переложить ответственность за разыгравшиеся в Донецке события на украинских военных. Ночной звонок в ведомстве называют провокацией.

Напомним, ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил во время телеэфира, что официальный Киев должен открыто признаться в ликвидации Захарченко. По словам экс-парламентария, с террористами борются во всем мире, а в Украине главу ДНР называют именно террористом.