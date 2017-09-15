Глава украинского МИД считает миграцию украинцев катастрофой

Павел Климкин заявил, что из Украины ежегодно выезжает около миллиона граждан. При этом министр считает, что миграционные тенденции не изменятся в ближайшее время.

Выступая на украинском телеканале ICTV, главный украинский дипломат охарактеризовал ситуацию с трудовой миграцией как катастрофическую. В качестве примера Климкин рассказал, что в соседней Польше работает почти полтора миллиона украинцев. Украинские гастарбайтеры работают в каждой пятой компании, а в некоторых польских городах, например, во Вроцлаве, на украинском говорит около трети жителей.

Еще около 3 миллионов украинцев работают в России, при этом число украинских работников не уменьшается даже в связи с кардинальными ограничениями в транспортном сообщении между странами.

Украинские демографы говорят о том, что рабочие места уехавших украинцев все чаще занимают выходцы из Азии. И считают этот процесс еще одним негативным эффектом трудовой миграции украинцев. Кроме того, по прогнозам специалистов, число выехавших на заработки граждан Украины продолжит расти.

Согласно данным соцопросов Киевского международного института социологии, треть молодых украинцев хочет уехать из страны. Проблему трудовой миграции в Киеве уже называют второй по значимости угрозой нацбезопасности после военных действий.