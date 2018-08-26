ВКС России нанесли новые удары в Идлибе, - сообщает сирийская оппозиция

Сегодня, 4 сентября, Россия начала новые удары по целям в Идлибе.

Сообщение получено от представителей сирийской оппозиции и на настоящий момент не подтверждено. Если сообщение подтвердят, то это будет завершением трехнедельной паузы в активных боевых действиях. По словам оппозиции, было нанесено не менее 20ти ударов недалеко от границ Сирии и Турции - это было три российских истребителя, поднявшихся в воздух вблизи базы Хмеймим. В соцсетях террористов загружены видео взрывов, с соответствующими комментариями, однако, самолетов, наносивших удары, на изображениях не видно. Информация о погибших и пострадавших не разглашается.

Министерство обороны РФ данные сообщения никак не комментирует.

Напомним, что в последних числах августа РФ предупредила о возможной химической атаке со стороны сирийских боевиков, в связи с чем США укрепили свои силы на территории Сирии, готовясь в случае чего нанести незамедлительный ответный удар по городам.

Не так давно ООН предупреждало, что возможная атака Идлиба приведет к гуманитарной катастрофе - появится по меньшей мере 800 тыс. беженцев.