Итоги первых ста дней работы в качестве врио губернатора ЯНАО подведены экспертами для Дмитрия Артюхова

Деятельность на посту временно исполняющего обязанности главы Ямала Дмитрия Артюхова оценили политологи и экономисты. Как пишет агентство «Росбалт», за те сто дней, что Артюхов занимает пост ушедшего в министры природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, новому главе удалось показать свои способности управленца.

Это дает ему неплохие шансы на победу в предстоящих выборах, однако легкими выборы 9 сентября тоже не назовешь. Владимиром Путиным для утверждения местными депутатами заксобраний представлены, помимо Дмитрия Артюхова, зампред по социальной политике и ЖКХ Александр Голубенко от ЛДПР и глава Дирекции транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа Виталий Лагутин от КПРФ. Экономисты отмечают ряд перспективных проектов, которые Дмитрий Артюхов успел запустить за столь короткое время. Президент холдинга «Минченко консалтинг» Минченко отметил удачное лоббирование и подписание концессионного соглашения по реализации Северного широтного хода: «Артюхов добился выделения очень серьезных средств федерального правительства, получил поддержку президента и федеральных властей в целом». Также из значимых в экономическом плане отмечены продление договоров с Югрой и Тюменской областью, заключение дополнительных соглашений с Газпромом и НОВАТЭК.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отметила, что Артюхов имеет неплохие перспективы.