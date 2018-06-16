Американские ВВС два месяца молчали о потере самолета-шпиона

Около двух месяцев командование замалчивало факт пропажи Global Hawk, пишет издание The Drive. Об инциденте стало известно лишь тогда, когда обнаружили место падения самолета.

По данным издания, разведывательный беспилотный самолет RQ-4 Global Hawk исчез неподалеку от берегов Испании еще в июне. Борт упал в средиземное море и затонул. Сейчас пропавший шпион найден. Джош Эйкок, представляющий центр безопасности ВВС, рассказал, что борт подняли на поверхность и доставили на американскую базу Рота. Позже самолет переправят в США для выяснения причин аварии. Издание напоминает, что это уже второй за год случай, когда Global Hawk выходит из строя. Летом прошлого года такой же беспилотник врезался в землю в калифорнийской пустыне неподалеку от горы Уитни.

RQ-4 Global Hawk относится к стратегическим реактивным самолетам, он способен находиться в воздухе до 30 часов и поднимается на 18 километров. Также беспилотник имеет на борту оборудование для сбора разведданных. Упавший борт базировался на сицилийской авиабазе Сигонелла. СМИ сообщают, что его использовали для слежки за российскими кораблями и военными объектами в Балтийском и Средиземном морях, а также вдоль линии разграничения на Донбассе.