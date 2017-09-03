В российских городах на акциях протеста задержано более 150 человек

Участники акций вышли протестовать против положений пенсионной реформы. Большинство из мероприятий не санкционированы.

Инициатором проведения протестных акций стал Алексей Навальный. Как заявляли его сторонники в соцсетях, протесты должны пройти в 80 городах по всей стране. Фактически протесты идут в 20 городах. При этом практически все эти акции не получили согласование местных властей.

В Москве несогласные с пенсионной реформой вышли на Пушкинскую площадь. В Питере акция проходит на площади Ленина, хотя ранее власти города отказались согласовать протест именно на этом месте из-за коммунальной аварии. Количество участников несанкционированной акции в столице силовики оценили в 2 тысячи человек, сами протестующие называют чуть большую цифру в 2,5 тысячи. В других городах на митинги пришли по несколько сотен человек.

По данным СМИ, полиция задержала в столице пятерых митингующих, а всего по России количество задержанных перевалило за 150 человек.

Как сообщалось ранее, московский митинг «отметился» потасовкой, в которой принял участие Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР подрался с участником акции после того, как в него швырнули ботинки и обозвали.