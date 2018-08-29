СМИ: США рассматривает возможность ударов по российским и иранским целям в Сирии

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, поводом для возможного удара стало разрешение использовать хлор в наступлении на Идлиб, которое Башар Асад якобы дал правительственным войскам.

Источники газеты рассказали, что информацию об этом решении получила американская разведка. При этом неизвестно, получили ли «добро» сирийские военные на применение другого ОВ - зарина.

Однако независимо от этого, Пентагон прорабатывает возможные варианты ответа США и их союзников на действия правительственных сил. В то же время, Дональд Трамп пока что не принял решение, будут ли ответные меры направлены только на войска САР, либо также на российские объекты ПВО и иранские военные цели.

Кроме того, источники говорят, что рассматривается и другой вариант – применение не военных мер, а санкций и других экономических и политических инструментов в ответ на «безрассудные» действия и решения Асада.

В своем материале газета еще раз напоминает, что США предупредили Россию и Иран о большой «гуманитарной ошибке» в случае поддержки наступления в Идлибе. Однако положительного эффекта не достигли.

Напомним, вчера стало известно о бомбардировке Хаджина американскими самолетами с использованием фосфорных боеприпасов. В Пентагоне эту информацию опровергают, как и подготовку сирийских боевиков к инсценировке химатаки в Идлибе. Использовать в ней предполагается отравляющие вещества, доставленные в провинцию «белыми касками».