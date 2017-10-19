На Дальнем Востоке стартовали самые масштабные учения последних десятилетий

В стратегических маневрах «Восток-2018» представители Центрального и Восточного военных округов должны стать соперниками.

По оценкам специалистов, «Восток-2018» станет самой масштабной военной тренировкой за последние 40 лет. В маневрах примут участие более 300 тысяч солдат и офицеров, свыше 80 боевых кораблей, около тысячи самолетов и тысячи единиц наземной бронетехники.

Учения развернутся на пяти наземных полигонах и захватят акватории трех морей – Охотского, Японского и Беренгова. Главная цель – отработать взаимодействие разных родов и частей войск во время оборонительных операций и наступления, а также слаженность действий органов военного управления по перегруппировке войсковых частей на значительные расстояния. Руководить «Востоком» будет лично глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Учения «Восток-2018» имеют статус международных. И не только в силу того, что за маневрами будут наблюдать более 90 представителей 57 стран мира. На одном из этапов в учениях будут участвовать более 3,5 тысяч военных, представляющих Китайскую народную республику и Монголию.

Закончатся маневры 17 сентября.