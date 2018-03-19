В избиркомах тюменской «матрешки» продолжается подсчет голосов избирателей

Члены избирательных комиссий «Большой Тюмени» продолжают подбивать итоги губернаторских выборов по трем регионам «матрешки» – ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. По данным на вечер 10 сентября, электоральная активность в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области составила 65,98%, 35,48% и 57,3% соответственно. Об этом пишет информационный портал Regnum.

Как отмечают политические эксперты, по показателям электоральной активности ЯНАО обошел не только Ханты-Мансийский автономный округ, но даже и южные области сложносоставной «Большой Тюмени». (На выборах главы Тюменской области в 2014 году юг показал результаты 81,69%, Ямал – 55,11%). Специалисты объясняют это гражданской ответственностью и электоральной дисциплинированностью ямальцев.

«Ямал традиционно показывает высокие результаты по явке избирателей. В этом играет роль и компактность субъекта, и гражданская позиция жителей округа, и отличная степень подготовки избирательного процесса», – подчеркнул директор Фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.