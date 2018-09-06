Шведский посол: мнение политиков уже не сможет остановить «Северный поток – 2»

Петер Эриксон напомнил, что Швеция уже дала необходимые для строительства разрешения, и международное право не позволяет требовать их аннуляции. А сделанные политиками заявления не могут изменить ситуацию.

Шведский посол в Москве также напомнил, что речь не идет о территориальных водах его страны, речь идет лишь об экономической зоне Швеции. Поэтому, вопреки негативным высказываниям представителей политических партий о «Северном потоке – 2», у Стокгольма нет возможностей для остановки проекта. «Поток» можно лишь критиковать за экологический вред. Однако его строители доказали правительству, что проект не причинит ущерба экологии.

Напомним, на прошлой неделе шведская радиостанция обнародовала мнения представителей разных политических партий страны по поводу строительства второй ветки «Северного потока». Большинство политиков высказались за блокирование проекта и говорили о необходимости изменения для этого европейского законодательства. В качестве основных аргументов участники политопроса называли стремление ЕС использовать больше альтернативной энергии, усиление зависимости от России, а также экологические аспекты строительства.

На данный момент морская укладка труб газопровода «Северный поток – 2» уже начата в Германии и Финляндии.