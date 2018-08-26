В сирийской провинции начаты съемки постановочной химической атаки против мирного населения, - сообщает Министерство обороны РФ.

Утром 11 сентября прибыли съемочные группы ТВ-каналов Сирии и одного американского телеканала. В Идлиб были доставлены емкости с хлором - бочковые авиабомбы. Готовится съемка сцен оказания первой помощи пострадавшим в результате проведенной химической атаки. После получения отснятого материала, его планируется разместить в социальных сетях, а затем передать новостным передачам и каналам, для демонстрации в вечерних эфирах.

Сообщается, что реакция США на постановочную атаку будет зависеть только от Трампа. В настоящий момент его окончательная позиция по данному вопросу всё еще не определена.

Как неоднократно сообщалось ранее, сирийскими боевиками готовилась провокация с использованием химического оружия, для своеобразной «подставы» Президента Сирии, Башара Асада. В ответ на это, удары по сирийским и российским войскам планируют США, Великобритания и Франция. В это же время Кремль заявил о том, что больше не будет воспринимать всерьез подобные сообщения, полученные из средств массовой информации, а верить будет только официально подтвержденным источникам, данные от которых на настоящий момент не получены.