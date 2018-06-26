Украина усилила военное присутствие в Азовском море и на его побережье

Теперь оборону Приазовья будут обеспечивать общевойсковые подразделения, авиация, ракетные и артиллерийские части, рассказал в Facebook командующий украинскими сухопутными войсками Сергей Попко.

Кроме того, замглавы Министерстве инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк также через соцсети заявил о переброске на Азов двух бронированных катеров типа «Гюрза-М».

Такие действия предпринимаются Киевом по решению совета нацбезопасности о обороны о защите украинских интересов в Азовском море и на юге страны. Это решение предусматривает, что на Азове появится морская группировка, а для ее поддержки – соответствующая инфраструктура и наземные части береговой обороны. Кроме того, для выполнения президентского указа должна быть разработана морская доктрина Украины, а также ответные меры на «агрессивные действия» России на море.

Напомним, после того, как в мае этого года украинские пограничники задержали российское судно «Норд», российские военные стали тщательнее досматривать суда, идущие в украинские порты. В Украине в ответ заговорили о возможности расторжения договора о сотрудничестве на Азове и в Керченском проливе, который был заключен еще в 2003 году. Этот договор признавал Азовское море внутренними водами обеих стран и гарантировал их общее использование. Теперь украинская сторона хотела бы иметь в акватории моря границу с Россией.