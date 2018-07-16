Путин рассказал об «отравителях» Скрипалей и обратился к ним с предложением

Глава государства подчеркнул, что это обычные граждане без криминальных «следов» в биографиях.

Выступая на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке, президент ответил на вопрос модератора дискуссии о россиянах, которых Лондон подозревает в исполнении отравления в Солсбери. По словам Путина, российские власти, конечно же, «посмотрели», о ком именно идет речь. Оказалось, что это обычные, гражданские люди. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас» - подчеркнул Владимир Путин.

Он также обратился к самим гражданам, подозреваемым в громком преступлении, с предложением прийти к журналистам и самим рассказать о себе. Ведущий «Вестей в субботу» Сергей Брилев, который вел беседу, в ответ пригласил Александра Петрова и Руслана Боширова к себе в студию.

Напомним, 5 сентября британская полиция обнародовала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери. Скотланд-Ярд также заявил, что эти люди являются сотрудниками ГРУ и сообщил о намерении получить европейский ордер на их арест. Позже также стало известно, что Лондон подозревает в проведении «операции» по ликвидации Скрипалей группу так называемых «чистильщиков».