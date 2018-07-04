Япония не готова принять предложение Путина о мирном договоре без условий

Генеральный секретарь японского кабмина Йосихидэ Суга уже заявил журналистам, что правительство страны будет придерживаться политики очередности в возращении территорий и подписании мирного договора.

Сегодня во время дискуссии в рамках Всемирного экономического форума Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ до конца 2018 года подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий. А затем на его основе решать все разногласия, существующие между странами.

Пока что господин Абэ не дал комментария по поводу этого предложения, ограничившись во время выступления лишь призывом подтвердить решимость российской стороны заключить такой договор. А вот Йосихидэ Суга заявил, что позиция Токио в вопросе о мире остается неизменной: сначала решение территориального спора о принадлежности южных Курил, а потом подписание договора. При этом политик заявил, что не стал бы пока комментировать предложение российского президента, озвученное на ВЭФ, и не уверен в совместном обсуждении этого вопроса Владимиром Путиным и Синдзо Абэ.

Напомним, мирный договор между Японией и Россией как правопреемницей СССР по итогам Второй мировой войны не был подписан. Основным предметом разногласий между странами остается территориальный спор о принадлежности четырех островов южной оконечности Курильской гряды.