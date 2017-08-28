Дональд Трамп за фотографию с ним потребовал 70 000 долларов

Официальные представители Дональда Трампа сообщили, что теперь каждый желающий американец и гость страны сможет лично сфотографироваться с президентом США и даже посетить круглый стол в Белом Доме.

Американский президент Дональд Трамп предложил людям заплатить70 000 долларов за фотографию с ним. За 100 000 долларов гости могут посетить частный круглый стол с президентом Соединенных Штатов. Поужинать на мероприятии в гостинице Trump International в Вашингтоне, округ Колумбия, обойдется людям всего лишь в 35 000 долларов.

Сообщается, что все вырученные деньги пойдут в сторону Trump Victory, совместного комитета по сбору средств для президентской кампании президента 2020 года и Республиканского национального комитета (RNC).