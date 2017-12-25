«Единая Россия» выиграла муниципальные выборы в городском округе Истра

«Единой России» не нашлось равных среди других политических сил в рамках выборов в совет депутатов подмосковного г. о. Истра первого созыва. Выборы были проведены в воскресенье (9 сентября) по новой для этих мест смешанной системе — через одномандатные округа и единый избирательный округ. Об этом рассказало РИАМО.

Отмечается, что партийный список «единороссов» был возглавлен Андреем Дунаевым, который является лидером местного отделения партии. В июле он также стал секретарем местного отделения «Единой России». Прошедшие от нее по одномандатным избирательным округам люди в основном являются депутатами с большим опытом работы в должности.

Подводя итоги выборов, председатель ТИК Валерий Лутовин рассказал о том, что почти всеми кандидатами на депутатство была проведена серьезная избирательная кампания. В общей сложности в выборах участвовали 166 человек, конкурс составил шесть кандидатов на один мандат, — констатировал господин Лутовин.