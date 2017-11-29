Поклонская прокомментировала реорганизацию думских комитетов, оставившую ее без поста

В своем комментарии во «ВКонтакте» депутат назвала решение о слиянии двух думских комитетов ожидаемым и понятным на фоне «публичных обещаний» наказать ее за голосование против пенсионной реформы.

Напомним, Наталья Поклонская стала единственной представительницей фракции единороссов в парламенте, которая во время голосования высказалась против одобрения в первом чтении пенсионной реформы. Тогда же Сергей Неверов, возглавляющий фракцию, заявил, что Поклонская нарушила внутрифракционную дисциплину. А во фракции заговорили о возможных санкциях в отношении нарушительницы. 13 сентября стало известно, что регламентный комитет предложил реорганизацию, согласно которой комитеты по этике и контролю за доходами будут объединены в один. Таким образом, Поклонская, которая возглавляла «антикоррупционный» комитет, теряет свой пост.

Депутат через соцсети заявила, что не видит «ничего неожиданного» в такой реорганизации, ведь прямо наказывать ее «было бы неудобно перед людьми». Поклонская также пообещала отследить судьбу всех коррупционных материалов, собранных при ее участии. А еще выразила надежду, что у новой комиссии хватит сил и опыта одинаково хорошо разбираться и с депутатами – матерщинниками и дебоширами, и с владельцами зарубежных миллиардов.