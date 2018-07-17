Министр энергетики США рассказал о связи санкций против «Северного потока – 2» и украинского транзита

Рик Перри рассказал в интервью «Коммерсанту», что проведенные в Москве переговоры не заставили его изменить точку зрения на ситуацию вокруг нового «Северного потока», а вмешаться в нее США якобы просят европейские страны, которые хотят американский СПГ.

Американский министр назвал причины, которые заставляют Вашингтон говорить о новых экономических ограничениях, связанных со строительством «Северного потока – 2». Основные из них – вопрос о сохранении украинского транзита и обеспокоенность европейских стран ограниченным кругом поставщиков голубого топлива.

По словам Перри, сохранение транзитного статуса Украины остается основным для США, а европейскую «озабоченность» диверсификацией поставок министр назвал «философским вопросом». Хотя Перри уверен, что в Европейском Союзе вопрос о строительстве второго «Потока» остается чувствительным для всех стран, кроме Германии и Австрии. Остальные хотели бы иметь альтернативу в виде Трансадриатического газопровода, либо американского СПГ.

В то же время, решение о санкциях в отношении «Северного потока – 2» американская администрация пока что не приняла, рассказал Перри. Пока речь идет лишь об их возможности.