Минобороны рассекретило новые данные о крушении малазийского «Боинга» в украинском небе

Информацию удалось получить благодаря установленному серийному номеру сбившей самолет ракеты, рассказали в ведомстве.

Как рассказал на брифинге Николай Паршин, возглавляющий ракетно-артиллерийское управление МО, международная следственная группа обнародовала снимки с номерами двигателей и сопел сбившей малазийский борт ракеты. По ним удалось установить ее серийный номер и вычислить передвижения.

Ракету изготовили в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. 29 декабря того же года ее отправили в войсковую часть, расквартированную в городе Теребовля Тернопольской области. Там базировалась 223-я зенитная ракетная бригада. После распада СССР это подразделение стало частью вооруженных сил Украины и никогда не выводилось на российскую территорию.

По данным МО, сейчас эта военная часть находится на Западной Украине в городе Стрый.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит «Боинг» малазийской авиакомпании, который выполнял рейс МН17 из Амстердама в столицу Малайзии. На борту находились 298 человек. Все они погибли.