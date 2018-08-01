В Приморье будет проведен третий этап выборов главы региона

Провести третий этап выборов главы Приморского края предложили представители Коммунистической партии.

Сегодня, 17 сентября, на центральной площади Владивостока, по итогам минувших выборов, Коммунистической партией был собран митинг. Напомним, что по итогам прошедшего второго тура выборов губернатора Приморского края на момент вечера 16 сентября лидировал представитель коммунистов, Андрей Ищенко, но уже к утру понедельника разрыв сначала значительно сократился, а затем совсем был ликвидирован, в пользу Андрея Тарасенко, являющегося в настоящее время исполняющим обязанности губернатора.

В настоящее время представители штабов предъявляют друг другу претензии в нарушениях, выявленных в ходе голосования. В это же время, представители Центризберкома уверяют, что перед тем, как объявить результаты выборов, будут проверены и должным образом разобраны все жалобы о нарушениях.

«За честные выборы» на площадь вышли сотни горожан, уверенных в фальсификации результатов голосования главы ПК. Собираются подписи против принятия фальсифицированных голосов. Сам Андрей Ищенко надеется на третий этап голосования.

Напомним последние официально опубликованные данные о результатах выборов: 49.44 процентов у Андрея Тарасенко и 48.06 - у Андрея Ищенко.