В Приморье отменили результаты губернаторских выборов в одном из районов Владивостока

В территориальном избиркоме говорят, что это решение связано с возможной попыткой фальсифицировать результаты. Но при этом в ТИК считают, что на общие результаты выборов эта отмена не повлияет.

Причиной отмены итогов голосования на 13 участках в Советском районе Владивостока в комиссии назвали слишком большую паузу, с которой данные этих участков вносились в систему «Выборы». Данные долго не предоставлялись в районную комиссию, а под утро туда прибыли пожарные якобы после срабатывания сигнализации и пытались провести эвакуацию, сообщает ТАСС.

Однако в теризбиркоме уверены, что эта ситуация не влияет на расклад сил в крае. Как рассказала секретарь ТИК Наталья Камаева, если бы данные с «отмененных» участков учли, Тарасенко получил бы на 500 голосов больше, чем сейчас имеется в его активе, поэтому общий результат голосования в его пользу сохранился бы.

По словам Камаевой, окончательно итоги выборов губернатора Примортя пока не подведены, поскольку комиссия все еще ждет протокол из Находки. А главное, предстоит обработать большое количество жалоб, которые поступили в комиссию от представителей обоих участников второго тура.

Напомним, вчера стало известно, что после обработки 99% бюллетеней для голосования победителем губернаторской гонки стал единоросс Андрей Тарасенко. Он получил 49,55% голосов, а его оппонент, коммунист Андрей Ищенко – 48,06% голосов. Резкая смена лидера избирательной гонки вызвала не только массовые жалобы оппонентов друг на друга, но и акции протеста их сторонников.

В ЦИК вчера заявили, что результаты выборов по Приморскому краю утвердят только после того, как все жалобы будут тщательно рассмотрены.