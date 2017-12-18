Элла Памфилова предложила ЦИК считать выборы губернатора в Приморье недействительными

После ознакомления с данными комиссии, которая работает от ЦИК в Приморье, можно говорить о «грубом вмешательстве в избирательную кампанию», считают в Центризбиркоме.

Во время заседания глава ЦИК заявила, что даже те данные, которые имеются на данный момент, позволяют рекомендовать крайизбиркому Приморья признать выборы недействительными. Сейчас достоверно определить, на чьей стороне мог быть перевес голосов, невозможно, считает Памфилова.

В Центризбиркоме считают правильным решение приморских коллег признать недействительными итоги голосования по 13 участкам, ведь из-за вмешательства работников МЧС документы на них долгое время оставались без охраны и без присмотра. Также в ЦИК рассказали, что получили более 70 жалоб от приморских кандидатов в губернаторы. Изложенная в них информация была передана в правоохранительные органы.

При этом ЦИК считает, что в целом выборы в Приморье были организованы хорошо, а нарушения имели локальный характер. В основном они были выявлены в Находке, Уссурийске и Артеме.

По словам Эллы Памфиловой, если краевой избирком согласится с рекомендацией ЦИК, новые выборы в крае пройдут через 3 месяца, в определенный по закону срок.

По данным СМИ, оба кандидата – участники второго тура выборов уже заявили, что не будут принимать участия в новых выборах. Напомним, скандал на выборах губернатора Приморского края разгорелся после внезапной победы единоросса Андрея Тарасенко. Официально было объявлено, что он набрал 49,55% голосов избирателей. Тогда как лидировавший на протяжении всего дня голосования коммунист Андрей Ищенко в итоге получил чуть более 48% голосов. Штабы обоих кандидатов обвинили друг друга во множестве нарушений, а коммунисты организовали во Владивостоке акции протеста в поддержку своего кандидата.