В США собираются снять фильм по мемуарам бывшего директора ФБР о Трампе

По информации СМИ, подписание контракта на права экранизации между CBS Television и Джеймсом Коми подошли к финальной стадии.

Как пишет Hollywood Reporter, студия планирует отснять мини-сериал, в основу которого лягут скандальные мемуары Джеймса Коми «Высшая лояльность». По сведениям издания, сценарий для будущего фильма напишет автор «Голодных игр» Билл Рэй, а одним из продюсеров проекта станет Алекс Курцман, известный по работе над сериалами «Звездный путь: Дискавери», «Шпионка», «За гранью» и другими проектами.

«Высшая лояльность» вышла в свет в апреле нынешнего года. В книге много внимания уделено подробностям общения автора с действующим американским президентом Дональдом Трампом. При этом Трамп предстает перед читателями далеко не в радужном свете. Коми сравнил американского президента с мафиозным боссом и называет его стиль руководства эгоистичным. Кроме того, в книге он утверждает, что Трамп требует от своих подчиненных в первую очередь лояльности.

Джеймс Коми, которого уволили с поста главы ФБР в мае прошлого года, ранее публично заявлял, что считает Трампа «морально непригодным» к пребыванию на посту президента.

В свою очередь, Дональд Трамп публично называл Коми худшим из директоров ФБР и даже высказывался в соцсетях, что его стоило бы посадить в тюрьму.