Минобороны опровергло версию гибели Ил-20 из-за системы «свой» - «чужой»

Игорь Конашенков назвал высказывания на эту тему фантазиями дилетантов и псевдоэкспертов.

По словам официального представителя МО, система распознавания «свой» - «чужой» является строго индивидуальной для всех стран, а опознавательные коды никогда не передаются другому государству. Такая ситуация невозможна даже в принципе. При этом система не устанавливается и на военную технику, которая экспортируется из РФ в рамках военно-технического сотрудничества. В том числе, ее нет на системах противовоздушной обороны, которые поставлялись в Сирию.

Ранее некоторые СМИ озвучили версию источников о том, что российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО из-за того, что на комплексе С-200 не сработала система распознавания «свой» - «чужой».

Российский с 15 военнослужащими на борту был сбит 17 сентября во время израильской бомбардировки провинции Латакия. Самолет рухнул в море в 27 километрах от берега, все люди на его борту погибли. Минобороны России заявило, что расценивает происшедшее как враждебные действия со стороны Израиля, чьи самолеты фактически подставили под обстрел российский борт.