Der Spiegel: в Украине из-за налоговых махинаций разворовываются миллионы евро

К таким выводам пришли авторы специального исследования, проведенного по заказу зеленых и левых фракций из Европарламента. Официально его результаты огласят 24 сентября, пишет газета.

Авторы исследования считают, что ежегодно украинская казна недополучает около 750 миллионов евро из-за того, что крупные предприятия и концерны, которые зачастую принадлежат олигархам, мошенническим способом уходят от уплаты налогов. В основном речь идет об использовании так называемых трансфертных цен, когда продукцию вывозят из страны с высокими налогами и продают по ценам ниже рыночных там, где налоги меньше. В результате серьезно недооценены некоторые статьи украинского экспорта - например, экспорт железной руды минимум на 20%.

Издание напоминает, что после 2014 года Украина суммарно получила от Евросоюза около 11 миллиардов евро, однако 3 из них в госбюджет так и не попали. Именно их судьба заинтересовала евродепутатов, заказавших исследования.

Автор публикации также утверждает, что чиновники Евросоюза осведомлены о финансовых махинациях с европейскими деньгами в Украине, однако предпочитают закрывать на них глаза в связи с «ситуацией с Россией».