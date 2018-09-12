Большинство японцев поддерживает свое правительство в вопросе заключения мира с Россией

Об этом говорят данные опроса, которые независимо друг от друга провели сразу два крупных японских издания – общественно-политическая газета «Йомиури» и деловая «Никкэи».

По данным «Йомиури» линию правительства поддерживает три четверти жителей страны. Они согласны, что подписывать мирный договор с РФ стоит только после того, как решится вопрос с так называемыми северными территориями (южными Курилами). Лишь 14% граждан при этом готовы поддержать идею заключения мира без предварительных условий.

Аудитория «Никкэи» придерживается таких же взглядов. Опрос газеты засвидетельствовал, что 66% опрошенных ставят территориальный вопрос на первое место. А 19% считают возможным сначала заключить мир, а уж потом разбираться со спорными территориями.

Напомним, выступая на ВЭФ во Владивостоке, Владимир Путин предложил японскому премьеру Синдзо Абэ подписать мирный договор без предварительных условий еще до конца нынешнего года, а потом «как друзья» решать давний территориальный спор о принадлежности южных островов Курильской гряды, который возник после Второй мировой войны.