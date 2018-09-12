Американские СМИ подсчитали, сколько продержатся украинские ВМФ на Азове

Журналисты задаются вопросом, стоит ли рисковать флотом США на исконно русских территориях.

Как пишет издание Averican Conservative, Украина собирается создавать свою военно-морскую базу на Азовском море при поддержке со стороны Соединенных Штатов. Сейчас в акваторию Азова переведены всего несколько судов, которые в случае конфликта с Россией не смогут дать сколько-нибудь серьезного отпора. Более того, по мнению журнала, украинские корабли будут затоплены, а база уничтожена «в считанные минуты».

Журналисты также задаются вопросом, насколько целесообразно отправлять американские корабли на помощь Киеву и вводить в Черное море, которое всегда оставалось «исторически российским».

Напомним, два украинских катера в сопровождении российских кораблей береговой охраны миновали Крымский мост и вышли в азовскую акваторию. Вместе с двумя другими бронированными катерами они должны стать основой базы ВМФ Украины, создание которой анонсировал президент Порошенко.