Госдума узаконила уголовную ответственность за ущемления прав предпенсионеров

Депутаты не стали смягчать ответственность для тех, кто без оснований откажет в месте либо уволит без причин работников предпенсионного возраста. Изменить положения законопроекта их призывали профсоюзы и представители деловых кругов.

Сегодня Госдума рассмотрела окончательную редакцию проекта закона, который вводит уголовную ответственность за нарушение трудовых прав предпенсионеров (работников, которым нужно доработать 5 лет до назначения страховой пенсии). Согласно новой статье УК, теперь работодатель может быть наказан штрафом в 200 тысяч рублей либо в сумме доходов за 18 месяцев, а также общественными работами на срок до 360 часов.

Законодатели оставили санкции, предложенные в законопроекте без изменений, мотивировав такое решение превентивной функцией нового закона. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что новые нормы созвучны с теми, которые существуют в УК для защиты трудовых прав беременных женщин и матерей с детьми в возрасте до 3 лет. А спикер Думы Вячеслав Володин считает, что новая статья УК станет дополнительной защитой для предпенсионеров на старет пенсионной реформы. К тому же, по мнению спикера, со временем необходимость в ее применении может отпасть, и тогда эту норму можно будет пересмотреть.

О необходимости введения ответственности для работодателей, ущемляющих права предпенсионеров, в конце августа заявил Владимир Путин во время телеобращения к россиянам. В начале сентября президент внес в Госдуму соответствующий законопроект.