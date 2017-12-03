Политика

Российское ядерное оружие в Пентагоне считают самой большой угрозой Америке

Сегодня, 10:30

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис считает, что в первую очередь США нужно обращать внимание на ядерную угрозу со стороны России, а также Китая и Северной Кореи. Причем в данный момент самой актуальной является проблема КНДР.

 Об этом Мэттис рассказал, выступая в Виргинии перед слушателями военного института в Вирджинии. Министр также заметил, что, хотя о ядерной угрозе в последнее время вспоминают редко, она все же существует и о ней нельзя забывать. А главным сдерживающим фактором для тех, кто владеет таким оружием, является тот факт, что выиграть ядерную войну невозможно. А значит, ее не стоит начинать, подчеркнул Мэттис.

Напомним, что в феврале этого года в США представили новую ядерную доктрину, в которой главными противниками Америки были названы Россия и Китай. Утверждая, что эти страны нарушили договоренности о сокращении ядерного вооружения, США запланировали модернизировать свои ядерные средства, разработать ядерные бомбы малой мощности. Кроме того, США оставили себе право на «превентивный» ядерный удар как ответ на неядерную атаку.

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