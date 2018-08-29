Госдума одобрила во втором чтении поправки к пенсионной реформе

Депутаты единогласно проголосовали за принятие изменений к реформе, предложенных президентом в телеобращении. При этом спикер Вячеслав Володин подчеркнул, что принятые поправки сделаю реформу максимально справедливой для всех граждан, а главной целью реформы остается повышение уровня жизни российских пенсионеров.

Согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для женщин устанавливается на уровне 60 лет, а для мужчин – 65 лет. Многодетные матери получают право досрочного выхода на пенсию, а отдельные категории работников (например, шахтеры) сохраняют пенсионные льготы. Кроме того, поправки обеспечивают дополнительную защиту граждан предпенсионного возраста и вводят новую систему индексации пенсий.

Напомним, вчера в Госдуме приняли законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для работодателей, которые без оснований отказываются брать на работу либо увольняют сотрудника предпенсионного возраста.