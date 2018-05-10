Нетаньяху заявил, что трагедия с российским Ил-20 могла иметь более серьезные последствия

Такое заявление израильский премьер сделал после того, как на полях проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с Дональдом Трампом, сообщает израильский государственный телерадиоканал Каn.

В ходе последовавшего за этим брифинга Биньямин Нетаньяху не стал конкретизировать, какие именно серьезные последствия могла вызвать трагедия в Сирии. Однако он рассказал взамен, что обратился к американскому президенту с несколькими просьбами. Трамп отреагировал, отдав несколько «однозначных» приказов. «Все, что я просил, я получил», - заявил Нетаньяху. Заметим, что по информации СМИ лидеры США и Израиля, кроме прочего, обсуждали поставки в САР российских комплексов С-300.

Также глава израильского правительства подчеркнул, что для Тель-Авива остается первоочередными интересами противодействие укреплению иранских позиций в Сирии, а также передача вооружений Ливану. В свете этого Нетаньяху считает необходимыми контакты с Россией на разных уровнях, при сохранении свободы действий для Израиля на политической арене.