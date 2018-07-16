СМИ: принц Кентский тайно посетил Москву

The Sun утверждает, что двоюродный брат Ее Величества «тихо получил разрешение» на свой визит в британском МИДе, несмотря на официальные рекомендации, озвученные правительством Великобритании после инцидента в Солсбери.

Как стало известно, принц Майкл Кентский, которому сейчас 76 лет, побывал в российской столице 19 сентября и участвовал в торжественном открытии международной школы Brookes. То, что такая поездка действительно состоялась, журналистам подтвердил и пресс-секретарь принца. Кроме того, по данным другого издания, принц Майкл был в России и летом – в июле он приезжал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях в связи с 100-й годовщиной убийства царской семьи.

Майкл Кентский является не только членом британской королевской фамилии, но и приходится внучатым племянником последнему из императоров дома Романовых – Николаю ІІ. Он известен давними связями с Россией, например, является патроном шестнадцати различных благотворительных фондов и организаций. Кроме того, он является участником Российско-Британской торговой палаты. Принц был награжден российским Орденом Дружбы за личный вклад в развитие отношений России и Британии.

На фоне дипломатического скандала после отравления Скрипалей британский премьер Тереза Мей заявила, что ни члены кабинета, ни представители королевского дома не будут присутствовать на играх ЧМ – 2018 в России. С тех пор отношения двух стран не улучшаются.