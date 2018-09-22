СМИ: Иран ответил организаторам расстрела на военном параде ракетным ударом

Целью нескольких баллистических ракет, выпущенных иранскими ВВС рано утром 1 октября, стала территория Сирии восточнее реки Евфрат, где якобы находились организаторы расстрела на военном параде в Ахвазе.

Как сообщают иранские СМИ, удар ракетами «Зульфикар» был нанесен корпусом «Стражей исламской революции» - элитным подразделением армии Ирана. А через несколько минут после ракетного удара в тот же район были отправлены несколько беспилотников для того, чтобы оценить успех операции и дополнительно поразить возможные цели. Куда конкретно пришелся иранский авиаудар, не сообщается, неизвестным пока остается и количество жертв.

Напомним, 22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз четверо неизвестных расстреляли участников и зрителей. В результате погибло 29 человек, еще около 60-ти получили ранения. Позже ответственность за кровавый инцидент взяли на себя две террористические группировки – Исламское государство, а также одна из групп, которую связывают с Саудовской Аравией. Однако лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что теракт совершен странами Персидского залива при поддержке США.