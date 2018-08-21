The Guardian: Скрипаль не поверил в причастность Москвы к своему отравлению

Журналист ВВС Марк Урбан, который якобы лично общался с двойным агентом после выхода из комы, представил книгу «Дело Скрипаля», в которой, кроме прочего, рассказал и об отношении двойного агента к своему отравлению.

Как сообщает британское издание The Guardian, Урбан лично общался с Сергеем Скрипалем после того, как тот вышел из комы. По свидетельству репортера, бывший полковник Главного разведывательного управления напрочь отказывался поверить, что к его отравлению причастна Россия. Марк Урбан говорит, что Скрипаль, несмотря на свою работу на спецслужбы других стран, имел четкие пророссийские взгляды. Например, приветствовал воссоединение Крыма с Россией и опровергал присутствие российских военных на Донбассе. Кроме того, он много времени уделял просмотру программ российского Первого канала, сидя в том самом доме, который для него купила британская МІ6.

Других новых подробностей об обстоятельствах мартовского инцидента в Солсбери книга не содержит. Не названы также причины, по которым российские спецслужбы могли, по версии британских властей, совершить это покушение.

Напомним, Сергея Скрипаля в 2006 году осудили в России за шпионаж, однако в 2010 году он был помилован указом президента. Недавно появилась информация, согласно которой Скрипаль сотрудничал не только с английской разведкой, но и спецслужбами еще нескольких государств.